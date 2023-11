Agropoli: ok a mappatura di tutte le attività commerciali

«Nella nostra città c’è il più grande agglomerato commerciale del Cilento. Sono centinaia le attività presenti di diverse categorie merceologiche, capaci di soddisfare le richieste più varie. Insieme all’assessore al Commercio, Roberto Apicella, si stanno accendendo importanti sinergie e sviluppando un progetto teso ad invogliare gli acquisti in città». Così il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

L’iniziativa del comune di Agropoli

L’Ente sta provvedendo ad una mappatura di tutte le attività che verranno poi incluse in un’app che sarà di fatto una guida tascabile per tutti gli ospiti che verranno ad Agropoli durante le festività natalizie, per assistere ad eventi/iniziative o in altri periodi dell’anno per le più svariate ragioni. Attraverso questo mezzo promozionale ed altri tipi di pubblicità, nelle intenzioni dell’Ente, gli utenti sapranno cosa trovare in città e in quale luogo.

«Qualcosa che può apparire scontato ma non lo è in quanto in tanti non riescono ad arrivare al pubblico fruitore. Noi cerchiamo di dare una mano a farsi conoscere. In questo modo siamo certi che ne gioverà l’intera rete commerciale presente sul nostro territorio», così il primo cittadino.