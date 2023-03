Agropoli, offese a guardalinee donna: maxi squalifica ed esonero per il preparatore dei portieri

Dopo la maxi squalifica arrivata ieri ai danni del preparatore dei portieri Giuseppe Lamberti, la società Us Agropoli 1921 ha deciso di esonerare quest’ultimo condannando fermamente i comportamenti avuti al termine della partita Us Agropoli 1921- Carotenuto.

Il comunicato della società

“L’US Agropoli 1921 comunica che in data odierna ha esonerato per giustificato motivo il preparatore dei portieri Giuseppe Lamberti. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della pesante squalifica a cui è stato sottoposto dal giudice sportivo. L’US Agropoli 1921 condanna con fermezza questi comportamenti che oltre ad essere lesivi per i diritti della persona, e soprattutto delle donne, danneggiano l’immagine centenaria della nostra società. Infine ci teniamo a porgere le nostre scuse all’Assistente di Gara e gli auguriamo di intraprendere importanti traguardi sportivi”. Questo il comunicato della società.

L’accaduto

Lamberti era stato squalificato per dieci giornate perché “dopo ripetute lamentele, si alzava ed andava verso l’uscita dal terreno di gioco urlando contro la terna e rivolgendo all’AA1 frase discriminatoria che comporta una offesa e/o denigrazione per motivo di sesso”.