Agropoli, nuovo abito per la Madonna delle Grazie

Nuovo abito per la Madonna delle Grazie di Agropoli. Grazie alle mani sapienti e generose di 4 donne agropolesi si è riusciti a realizzare completamente a mano la nuova veste della Vergine in vista dei solenni festeggiamenti in suo onore. Concetta la disegnatrice, Claudia la ricamatrice, Rosa, colei che ha cucito più di 3000 Swarovski sull’abito e l’offerente, la signora Maria, che ha dato la possibilità al Comitato Festa di realizzare un sogno.

Il 10 e l’11 agosto nella città di Agropoli tanti sono i cittadini e i turisti che giungono da ogni parte per assistere alla Santa messa e partecipare alla suggestiva processione che si svolge per le vie cittadine.