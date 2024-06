Agropoli: Comune pronto a potenziare servizi Asili Nido con fondi del Governo

Il comune di Agropoli ha intenzione di rafforzare la propria offerta di servizi asili nido sul territorio comunale grazie a un finanziamento di quasi 238mila euro assegnato per il 2024. Questi fondi, assegnati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, sono destinati a potenziare i servizi, nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale.

L’amministrazione comunale ha quindi incaricato il responsabile dell’Area Istruzione e Servizi Sociali di attivare le procedure necessarie per incrementare il numero di utenti del servizio asilo nido e migliorare e ampliare gli spazi e le infrastrutture necessarie.

Ciò permetterà di potenziare non solo la quantità, ma anche la qualità della gestione del servizio, garantendo una maggiore efficacia e soddisfazione per le famiglie che ne fruiscono.

Il finanziamento del Governo, quindi, risulta fondamentale vista la crescente domanda di iscrizioni che si registra ad Agropoli.