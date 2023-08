Agropoli, attivato sistema automatizzato anche per la sosta al porto

Non soltanto il parcheggio Landolfi, anche presso il porto di Agropoli attivato un sistema di automazione per l’accesso e la sosta. L’attivazione questa notte, a partire dalla mezzanotte. Da palazzo di città hanno provato a spiegare le modalità di funzionamento del servizio. «Il parcheggio è accessibile a tutti, cittadini e diportisti. Per questi ultimi vi sono abbonamenti dedicati. In caso di possesso, l’accesso all’area sosta avviene tramite lettura targa», fanno sapere.

Il pagamento del ticket

La sosta sarà esclusivamente a pagamento. Una volta prelevato il ticket bisognerà raggiungere la cassa presente presso la palazzina dei servizi in fondo a via Riviera Antonicelli sulla sinistra (prima del molo di sopraflutto).

Disagi e assistenza

L’amministrazione comunale ha previsto anche assistenza in caso di intoppi, come sta avvenendo presso il parcheggio Landolfi di Agropoli dove il sistema di automazione sta determinando più di qualche problema agli automobilisti. Per quest’ultimo è stato impiegato del personale per prestare la dovuta assistenza alle auto in ingresso e in uscita.

Nel caso delle sbarre al porto, invece, presso la colonnina collocata all’entrata dell’area parcheggio è presente un pulsante di emergenza per ricevere il necessario ausilio anche a distanza.