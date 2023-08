Agropoli, Comune ammette disagi al parcheggio Landolfi: “Operatori al servizio degli automobilisti”

Da alcuni giorni è operativo, presso il parcheggio “Landolfi” ad Agropoli il sistema automatizzato con ingresso/uscita dei veicoli regolato tramite sbarre. Per chi è titolare di abbonamento, è sufficiente avvicinarsi alla sbarra e attendere che la fotocellula legga la targa e alzi la sbarra, favorendo l’accesso; per chi non è in possesso di abbonamento, è sufficiente premere il pulsante e ritirare il ticket.

Come funziona il sistema

Prima di uscire dal parcheggio, chi ha ritirato il ticket dovrà recarsi alla cassa, che si trova a metà parcheggio (lato supermercato) ed effettuare il pagamento.

Si ricorda che è prevista una tolleranza di 45 minuti giornalieri nella fascia oraria 8-20 per brevi commissioni e acquisti. Anche in questo caso sarà necessario passare per la cassa per la convalida del biglietto per l’uscita, senza esborso di denaro.

“Nel frattempo che il sistema vada a regime (intanto ci si scusa per gli inconvenienti che dovessero venire a crearsi), ci saranno operatori dell’Agropoli Cilento Servizi a prestare assistenza all’utenza”, fanno sapere da palazzo di città.

In caso di momentanea assenza di questi ultimi è sufficiente premere il tasto “i” della colonnina per avere assistenza, con possibilità di apertura e chiusura sbarra a distanza.