Aeroporto di Salerno, arriva la conferma: si vola dal primo luglio

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi potrà finalmente aprire le sue porte a partire dal primo luglio. Confermate le previsioni di Andrea Prete, presidente di Confesercenti. L’Enav, l’ente responsabile del controllo del traffico aereo, ha dato il via libera per le operazioni di decollo e atterraggio, consentendo l’avvio delle attività aeroportuali. Alcuni impianti a terra per l’assistenza al volo e l’avvicinamento degli aerei saranno completati prima dell’apertura ufficiale.

Lavori di allestimento e nuove strutture

L’aeroporto di Salerno ha completato i lavori di allestimento del nuovo piazzale per gli aeromobili e la pista di volo. Attualmente, si sta lavorando al completamento delle infrastrutture, tra cui segnaletica e illuminazione. Inoltre, sono in corso le opere di fondazione per il nuovo terminal dell’aviazione generale, che sarà operativo nel 2026. Nonostante ciò, l’aeroporto aprirà a luglio utilizzando le strutture esistenti per i check-in, le operazioni di sicurezza e gli imbarchi.

Passeggeri previsti e crescita futura

Nel corso dei primi sei mesi di attività – riferisce Il Mattino – si prevede che l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi accoglierà circa 400.000 passeggeri, ovvero circa 2.000 passeggeri al giorno, con un numero maggiore nei mesi estivi. Nel tempo, il numero di passeggeri aumenterà fino al 2026, quando sarà completato il nuovo terminal.

Interesse di Easyjet e trattative in corso

La compagnia aerea Easyjet ha dimostrato interesse nel collegare l’aeroporto di Salerno al proprio network. Attualmente, le trattative per l’implementazione di voli, probabilmente internazionali, sono in corso da tempo.

Easyjet potrebbe offrire 47 rotte da Napoli, inclusi nuovi collegamenti con Nantes e le isole greche di Zante e Prevesa.