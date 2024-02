Addio ad Adele Petrillo: aveva 107 anni. Domani la tumulazione a Padula

Le Comunità di Grosseto e Padula in lutto per la perdita di Adele Petrillo. La nonnina ultracentenaria è deceduta all’età di 107 anni, lasciando un segno indelebile nella comunità locale. Nata il 21 settembre del 1916 a Padula, Adele era conosciuta affettuosamente come “Lillina” ed era molto amata nel suo paese natale.

La storia di Adele Petrillo

Nel 1936, Adele si è sposata con Luigi D’Acunto, con cui ha avuto sei figli che ha cresciuto con amore e dedizione, trasmettendo loro i saldi valori della sua generazione. A soli 41 anni, è rimasta vedova e ha affrontato molte difficoltà nel continuare a sostenere la sua famiglia, essendo ancora giovane. Dopo aver vissuto a Padula, si è trasferita in Toscana, precisamente a Grosseto, dove ha trascorso il resto della sua vita con i suoi figli.

Nel corso degli anni, ha visto nascere numerosi nipoti e pronipoti, che sono stati sempre vicini a lei nel corso degli anni. Adele era sempre pronta ad ascoltarli, condividendo le sue esperienze e trasmettendo preziosi insegnamenti.

L’annuncio del figlio

La notizia della sua morte ha suscitato commozione e affetto da parte di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti preziosi con lei.

“Ciao mamma, salutami tutti quando arrivi lassù… Qui rimarrai sempre nel mio cuore”, ha scritto il figlio Carmine. “Per chi volesse dare un ultimo saluto a mia mamma, Adele Petrillo, domani al cimitero di Padula alle ore 15 ci sarà la tumulazione. Grazie a chi ci sarà anche solo con il pensiero“, ha concluso.