Ad Altavilla Silentina si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il Forum dei Giovani di Altavilla Silentina ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricade, ogni anno, il 10 ottobre.

In occasione del cosiddetto “World Health MentalDay” i ragazzi e le ragazze del Forum hanno promosso, dunque, un incontro che si terrà domani, 10 ottobre, presso l’Auditorium Comunale M. Casagrande a partire dalle ore 19:00.

La serata

Durante la serata, presentata da Carmine Goglia e Benedetta Vecchio, Francesco Iuliano illustrerà il cortometraggio intitolato “Ansia”.

Tanti saranno gli ospiti autorevoli che presenzieranno, tra questi la dottoressa Filomena Peduto, psicologa dell’Asl di Salerno, la dottoressa Andreina Vecchio, zoonoma, il coordinatore di lavoro “Sport e Salute” Antonio La Regina.

I saluti istituzionali saranno a cura della consigliera delegata alla Cultura del Comune di Altavilla Silentina, Antonietta Di Verniere e del coordinatore del Forum dei Giovani, Alex Serratore.

Ospite speciale dell’evento sarà, invece, Claudia Gallo che racconterà del progetto “Fattoria della Pace”.

La mission

“L’obiettivo dell’incontro è quello di aumentare, in tutti i cittadini, la consapevolezza riguardo alla salute mentale e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di condurre uno stile di vita più sano attraverso l’attività sportiva e le varie attività occupazionali” hanno fatto sapere i promotori della serata durante la quale sarà posto l’accento su temi come lo sport come terapia mentale e come il contatto con gli animali e la terra come veicolo di benessere per il corpo e la mente.