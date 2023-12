Acciaroli, colpita da un razzo: giovane sottoposta ad intervento chirurgico

Momenti di paura questa sera ad Acciaroli. Una ragazzina è rimasta ferita, pare dopo essere stata colpita da un razzo. Sembrebbe che a far partire il colpo sia stato un altro giovane, 13 anni, che mentre giocava ad accendere fuochi pirotecnici ha fatto partire il razzo colpendo la giovane che è rimasta gravemente ferita.

I soccorsi

Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La ragazza è stata trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stata sottoposta ad immediato e delicato intervento chirurgico.

Per fortuna non è in pericolo di vita.