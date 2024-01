Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del 19 gennaio. Scopriamo l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno è un capitolo speciale nel grande libro della storia e della tradizione, e il 19 gennaio non fa eccezione. In questa data, convergono elementi affascinanti, dai santi venerati alle curiosità intriganti, passando per avvenimenti storici che hanno lasciato il segno nel tessuto del tempo.

I Santi del 19 Gennaio

Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface: Si narra che Mario e la moglie Marta di origini persiane erano diretti a Roma con i loro due figli Audiface e Abaco per venerare le reliquie dei martiri, come erano soliti fare i cristiani delle origini. Giunti in città, nel periodo delle grandi persecuzioni ordinate da Diocleziano, si narra che aiutarono il prete Giovanni a seppellire duecentosessantasette martiri decapitati e abbandonati in aperta campagna lungo la via Salaria. Scoperti, furono arrestati, condotti in tribunale e decapitati anch’essi. La matrona romana Felicita ne raccolse i resti, poi conservati in una chiesa di cui restano le rovine a Bocca, presso Roma.

Verso la fine del Settecento, a seguito del graduale aumento degli abitanti delle zone limitrofe, fu presentata all’adunanza Capitolare del 30 agosto 1778 una richiesta di edificare una nuova chiesa capace di ospitare in maniera “decorosa” gli “abitatori” e i pellegrini devoti alla famiglia dei Santi Martiri Mario, Marta, Audiface e Abaco. Nel 1789, per volere di papa Pio VI, fu inaugurata la nuova chiesa progettata dall’insigne Architetto Virginio Bracci. Le loro reliquie ebbero vicende molto complesse: alcune furono traslate a Roma nelle chiese di sant’Adriano e di santa Prassede. Un’altra parte di fu esse fu inviata a Eginardo nell’828. Questi, biografo di Carlo Magno, le donò al monastero di Seligenstadt.

Curiosità Legate al 19 Gennaio

Il 19 gennaio è ricco di curiosità che rendono la giornata ancor più interessante. In questo giorno, nel 1809, fu fondata la prima università in Louisiana, negli Stati Uniti, sottolineando l’importanza della conoscenza e dell’istruzione.

Inoltre, è il compleanno del celebre scrittore statunitense Edgar Allan Poe, nato nel 1809. Poe è noto per i suoi racconti gotici e le sue poesie cupe che hanno influenzato profondamente la letteratura mondiale. Un anniversario degno di nota per tutti gli amanti della letteratura e del mistero.

Accadimenti Storici del 19 Gennaio

Il 19 gennaio è stato testimone di eventi che hanno segnato la storia in maniera indelebile. Nel 1661, la regina Maria Teresa d’Austria fu incoronata regina di Francia, un evento che avrebbe avuto conseguenze significative per il corso della storia europea.

Tuttavia, la data è anche associata a momenti più tragici. Nel 2007, infatti, il volo 574 Adam Air si schiantò in Indonesia, causando la perdita di numerose vite umane. Un ricordo doloroso che sottolinea la fragilità della vita e la necessità di impegnarsi per migliorare la sicurezza nei trasporti.