A Sanza la Giornata della Pace con l’inviato di guerra Nico Piro

“Giornata della Pace” è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Sanza con la Parrocchia Santa Maria Assunta ed il Coro “Sinfonia di Voci – Teresa Miraglia” per sabato 2 dicembre 2023, ore 18.00 presso la Chiesa di San Francesco.

La Giornata della Pace a Sanza

In occasione dei vent’anni dalla fondazione del Coro, la comunità di Sanza si ritroverà per ricordare la ricorrenza con la testimonianza della M. Sabina Gigliotti e l’esecuzione di alcuni brani da parte del Coro.

L’intera comunità poi sarà impegnata nel riflettere sulla necessità di ricercare la via della pace, smarrita dai troppi conflitti nel mondo. Ospite d’onore della serata sarà Nico Piro, giornalista del Tg3 e inviato di guerra, con il suo libro «Maledetti Pacifisti».

Gli ospiti

Dialogheranno sul tema don Giuseppe Spinelli, parroco di Sanza; Marisa Vitolo, delegata alla cultura del Comune di Sanza; Attilio Pierro, Deputato della Repubblica; Franco Picarone, Consigliere regionale della Campania; Vittorio Esposito, sindaco di Sanza; Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro.

Il libro

Di fronte alla violenza verbale degli opinionisti con l’elmetto, al sorgere di un pensiero unico bellicista, lo scopo di Maledetti pacifisti è smontare la narrazione delle guerre che ci stanno spacciando come male necessario dall’alto valore morale. Maledetti pacifisti, vincitore del premio Ilaria Alpi, è un importante libro di denuncia, dal titolo provocatorio. Ma è davvero ancora possibile fare giornalismo al servizio del lettore e non del pensiero unico bellicista? L’Europa e il mondo intero inseguono la pace. È possibile raggiungerla? Con Nico Piro, con la sua lunga esperienza da inviato di guerra, si discuterà dei conflitti in corso, di pace e di comunicazione in un dibattito moderato dal giornalista embedded, Lorenzo Peluso.