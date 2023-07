A San Pietro al Tanagro la mostra-esposizione dell’Associazione “L’Arte nelle Mani”

Si terrà sabato 8 luglio, alle ore 18:00 l’inaugurazione della mostra-esposizione dell’Associazione “L’Arte nelle Mani”. Un’esposizione in cui ricamo e storia del cucito si incontrano. Alcune delle opere più belle, realizzate dalle maestre valdianesi di questa arte, saranno esposte al primo piano del Polo Multifunzione situato in Via Roma fino a lunedì 10 luglio. L’ingresso libero è previsto dalle ore 18:00 alle ore 21.00.

“Non immaginavamo di riuscire a formare un gruppo così meraviglioso e adesso stiamo sviluppando queste vere e proprie opere d’arte”. E’ quanto dichiara entusiasta la presidente dell’Associazione “L’Arte nelle Mani”, Angela Giffone. “Un piacere notevole, aggiunge, che viene dal sapere trasformare del filo in un disegno straordinario, usando le tecniche della nostra tradizione”.

I contributi

Parte di eventuali contributi ricevuti saranno devoluti alla Fondazione “Umberto Veronesi” per l’oncologia pediatrica.