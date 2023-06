A San Pietro al Tanagro, la nuova arte urbana con un cielo di maxi centri

Una nuova forma di “Arte Urbana Ornamentale” arriva a San Pietro al Tanagro. Ed è il frutto del lavoro delle sapienti mani di circa 50 donne che stanno frequentando il laboratorio “L’Arte nelle Mani” in corso di svolgimento nel piccolo centro del Vallo di Diano.

Le organizzatrici del laboratorio hanno chiesto alle donne, grandi e piccole (sono circa 10 le bambine che frequentano il laboratorio) di partecipare alla realizzazione di maxi centri da installare dinanzi alla Chiesa Madre di San Pietro al Tanagro.

Entusiasmo per la cittadinanza

Un’idea accettata con entusiasmo e che ha visto le partecipanti al laboratorio lavorare ai maxi centri già dallo scorso mese di febbraio. Ma oltre a questo tipo di attività, le signore hanno realizzato anche tanti altri tipi di lavori con diverse lavorazioni.

L’idea dei maxi centri è stata accettata di buon grado anche dall’amministrazione comunale di San Pietro al Tanagro, il cui sindaco, Domenico Quaranta, ha plaudito all’iniziativa concedendo anche i permessi necessari per l’installazione. “Ottimo lavoro”, ha commentato il sindaco Quaranta, “esempio virtuoso di come una collettività si arricchisce con l’estro e le capacità dei suoi componenti”.

Arte Urbana Ornamentale

Si tratta del primo progetto di Arte Urbana Ornamentale. Sono in programma, infatti, altre installazioni nei paesi limitrofi per abbellire con in modo innovativo ma con un’arte che si tramanda da sempre, spesso di generazione in generazione, e che ha il grande potere di creare un forte senso di condivisione e comunità.