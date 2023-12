A Montecicerale in esposizione un presepe artistico che racconta storia e identità del territorio

Quale occasione migliore per celebrare il Natale se non nel modo francescano ovvero partecipando alla rievocazione della nascita di Gesù? Il 10 Dicembre a Montecicerale si è inaugurato il Presepe Artistico, una vera opera d’arte alla quale lavora per mesi Simone Gioia che ha offerto all’amatissimo paese il suo personale presepe, con personaggi e scenografie curate nei minimi dettagli, realizzando e decorando a mano tutte le strutture, un presepe di pregevole valore artistico-artigianale.

L’iniziativa

L’opera ha lo scopo di emozionare lo spettatore, di prenderlo per mano e di condurlo per qualche istante in un luogo fuori dal tempo, dove rivivere la magia del Natale. Il presepe apre sempre un passaggio tra la nostra fanciullezza e il tempo presente. Affonda le radici nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni e nella nostra fede.

Alla cerimonia di inaugurazione Il Sindaco Giorgio Ruggiero che dichiara: «E’ davvero una bellissima iniziativa, il presepe racconta anche un po’ la nostra storia e identità. Oltre ad essere, di per sé, elemento portante della cultura popolare del Paese. Tramandare la nostra storia e le nostre tradizioni significa non farle morire, ma soprattutto garantir loro un futuro. Questo presepe è incredibilmente curato in ogni minimo particolare ed è davvero un piacere poterlo vedere».

Il presepe sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 22.00.