A Cuccaro Vetere torna il premio Palio del Ciuccio | VIDEO

Al via la 41° edizione del Palio del Ciuccio di Cuccaro Vetere, una due giorni che culminerà questa sera con l’attesissima gara che vede in corsa, per l’appunto, alcuni ciucci ed i propri fantini. La serata di ieri, invece, è stato il momento per l’inaugurazione del Percorso “I borghi della Longevità” e per la cerimonia del 10° Premio Le Città del Palio. Per la prima sessione, riguardante L’opera di Don Tonino Bello, profeta della pace, il premio è stato conferito a S. E . Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi Ugento- Santa Maria di Leuca, mentre il conduttore Rai Bebbe Convertini è stato insignito per la sessione Dieta Mediterranea, Patrimonio Unesco, Elemento di identità e unità del Cilento.

Partecipanti alla cerimonia inaugurale, il sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo, Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica, il senatore Antonio Iannone, il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Cuccurullo, Simone Valiante e S. E il Vescovo Vito Angiuli. Al centro del dibattito l’importanza della Dieta Mediterranea come carattere identitario e fondante di uno stile di vita che rappresenta un unicum nel mondo, così come la longevità registrata in molti comuni soprattutto dell’entroterra.