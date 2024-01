5,9 milioni per la Scuola Giovanni XXIII: arrivano le risorse per Altavilla Silentina

Inizia nel migliore dei modi questo 2024 per Altavilla Silentina, la Regione Campania ha finanziato la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della Scuola Media Giovanni XXIII, la scuola del capoluogo per la quale era stato richiesto un finanziamento. Il Decreto dirigenziale n.1852 del 29 dicembre 2023, appena pubblicato sul Burc della Regione, ha riconosciuto ad Altavilla Silentina risorse per € 5.987.385,50. Fondi che saranno utilizzati per la demolizione, la nuova costruzione e l’ampliamento della nuova scuola.

La soddisfazione del sindaco

“Un risultato che aspettavamo e che, in più occasioni, come abbiamo ribadito, eravamo in una posizione utile – dice il sindaco, Francesco Cembalo, nell’annunciare questo risultato di grande valore per la comunità – Insieme alla scuola San Francesco, i cui lavori sono appena iniziati, avremo complessivamente a disposizione all’incirca 10 milioni di euro dedicati alle scuole, che significano 10 milioni dedicati alle famiglie, ai nostri figli, alla comunità. Fondi che potremo utilizzare per costruire un sistema scolastico efficiente, innovativo, con tutti gli spazi utili e necessari per dare ogni opportunità ai nostri studenti per la loro formazione”.

L’iter

Il lavoro per raggiungere questo risultato è stato corale, da una parte le scelte amministrative, dall’altra gli uffici e la predisposizione degli atti dell’intervento, ma anche chi, in questi anni, ha seguito passo passo in Regione, come il consigliere comunale Giovanni Russo, delegato ai rapporti con la Regione ed Enti esterni. “A Giovanni va il nostro ringraziamento – continua il sindaco – E’ stato meticoloso e scrupoloso nel seguire tutti i passaggi amministrativi in sede regionale”.

Ora la parola passa agli uffici e all’organizzazione di tutti gli interventi previsti per questo nuovo grande lavoro infrastrutturale che vede la città di Altavilla Silentina poter contare su risorse che potranno cambiare il volto del capoluogo.