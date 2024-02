3 comuni degli Alburni in rete per organizzare la festa di Carnevale

Tre piccoli comuni degli Alburni ossia Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella hanno deciso di unirsi e mettersi in rete per organizzare la festa di Carnevale. I tre comuni guidati rispettivamente dai sindaci Filippo Ferraro, Elio Guadagno e Gaspare Salamone hanno voluto unire le loro forze per organizzare un unico evento, ma più grande e articolato, che si terrà, per quest’anno, ad Ottati.

“Le amministrazioni comunali di Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella hanno ritenuto opportuno organizzare il Carnevale congiuntamente in un suolo luogo. Quest’anno è toccato ad Ottati e a rotazione, nei prossimi anni, si farà tappa negli altri due comuni” hanno fatto sapere dagli enti. Una decisione vincente visto l’esiguo numero di abitanti dei tre paesi.

Il programma

La festa per il Carnevale 2024 si terrà il 13 febbraio, a partire dalle ore 16:00, presso il Convento dei Domenicani sito in piazza Umberto I di Ottati. I partecipanti troveranno animazione, gonfiabili, musica e tanto intrattenimento e sarà anche premiata la maschera più bella ed originale. Il Carnevale dei tre comuni alburnini offrirà ai partecipanti anche un importante momento di incontro e condivisioni tra i cittadini.