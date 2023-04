25 aprile al Parco Archeologico di Paestum e Velia: visite gratuite e numerose attività, le info utili

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, è previsto l’ingresso gratuito per tutti al Parco Archeologico di Paestum e Velia.

L’appuntamento

Un’opportunità imperdibile per visitare le meraviglie dei due siti archeologici e del museo, che saranno aperti straordinariamente dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con ultimo ingresso consentito alle ore 18:30. Inoltre, per agevolare gli spostamenti tra i due siti, sarà disponibile gratuitamente la navetta “Paestum e Velia on the road” offerta dal Parco.

Il programma

La navetta partirà alle ore 14:30 dal parcheggio Voza, vicino al bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica di Paestum. Lo stesso bus ripartirà da Velia alle ore 17:30 per riportare i visitatori a Paestum. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il “ticket navetta” presso la biglietteria.

Numerose sono anche le iniziative previste per grandi e piccini durante questa giornata speciale. Saranno organizzate visite guidate ai depositi del Museo, un’opportunità unica per scoprire i tesori nascosti di Paestum. Le visite si terranno alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00 e sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0828811023 o all’indirizzo email infopaestumevelia@gmail.com.

Una bellissima giornata a spasso nella storia

Per i più giovani, saranno proposte attività didattiche dedicate. Alle ore 12:00 a Paestum è prevista la visita guidata a tema “A passeggio con gli dei” per bambini e ragazzi nell’area archeologica, mentre a Velia alle ore 15:30 si terrà la visita guidata a tema “Velia e le sue divinità”.

Il biglietto per le visite tematiche sia a Paestum che a Velia avrà un costo di € 3,00 e è possibile prenotarlo al numero 0812395653, all’indirizzo email arte@lenuvole.com o direttamente in biglietteria.

La giornata a Velia

A Velia, inoltre, sarà possibile partecipare ad una suggestiva passeggiata lungo il Crinale degli dei, un percorso archeo-paesaggistico che si snoda tra le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. La passeggiata, che inizierà alle ore 10:30, offrirà panorami mozzafiato sulla città, sul mare e sul territorio circostante. L’appuntamento è presso la biglietteria e l’iniziativa è gratuita.

Non perdete l’occasione di visitare i magnifici siti archeologici di Paestum e Velia gratuitamente il 25 aprile e di partecipare alle numerose attività previste per celebrare la Festa della Liberazione. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web https://museopaestum.cultura.gov.it/oltre-il-museo…/.