La Juniores dell’Agropoli termina la propria stagione al terzo posto

Sotto la sapiente guida dello storico allenatore Villano, la Juniores dell'Agropoli ha concluso la propria stagione al terzo posto in classifica, mancando la qualificazione ai play-off regionali per pochi punti.

Una stagione positiva

Una stagione comunque da incorniciare per il tecnico Agropolese, che nonostante le molte difficoltà ad imbastire una rosa di livello, ha fatto valere in ogni caso il blasone dei delfini nel campionato di categoria.

I ragazzi dell'Agropoli hanno disputato un campionato di tutto rispetto, guidando anche la classifica per alcuni tratti della stagione.

Mister Villano ha portato a termine l'ennesima stagione alla guida della Juniores dell'Agropoli, condita anche dall'esordio sulla panchina della prima squadra, quando i delfini all'inizio della stagione erano in enorme difficoltà, a quel punto il tecnico Agropolese non si è tirato indietro, mettendosi in gioco nonostante le enormi difficoltà, sinonimo di grande attaccamento alla piazza e alla squadra che da sempre ha portato nel cuore.

Termina così la stagione sportiva della Juniores, con la consapevolezza di aver fatto crescere molti giovani che in un futuro prossimo, tutti si augurano di vedere nella prima squadra dell'Agropoli.