Sala Consilina celebra la Giornata mondiale dell’acqua: “Water for peace”

Il Comune di Sala Consilina aderisce alla Giornata mondiale dell'acqua, in programma il 22 marzo, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sull'importanza di questa preziosa risorsa e la gestione sostenibile degli acquiferi.

L'acqua come strumento di pace

Il tema dell'edizione 2024 è “Water for peace”, sottolineando il ruolo fondamentale dell'acqua come strumento per la promozione della pace e della cooperazione internazionale. L'Amministrazione Comunale invita le scuole e le parrocchie a collaborare per sensibilizzare la cittadinanza sull'uso responsabile dell'acqua e la necessità di garantire un accesso equo e sicuro a questa risorsa vitale per tutti.

Le sfide globali per l'acqua

L'acqua, elemento vitale per la vita e lo sviluppo, può essere sia fonte di pace che di conflitto. La scarsità, la contaminazione e l'ineguale accesso alle risorse idriche possono generare tensioni tra le comunità. In un contesto di cambiamenti climatici e aumento demografico, la gestione sostenibile delle risorse idriche diventa ancora più urgente.

Un impegno per il futuro

L'Amministrazione Comunale di Sala Consilina si impegna a promuovere la cultura dell'acqua e a sensibilizzare la cittadinanza sulle sfide globali legate a questa risorsa. In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, l'invito è a riflettere sull'importanza di un uso responsabile e consapevole dell'acqua, per un futuro di pace e sostenibilità.