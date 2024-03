Sicignano degli Alburni: batteri nell’acqua nella frazione di Castelluccio Cosentino

Gli abitanti della frazione Castelluccio Cosentino del Comune di Sicignano degli Alburni, devono limitare il consumo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale. L’ordinanza che vieta ai cittadini di utilizzare l’acqua che sgorga dai rubinetti delle loro abitazioni per il consumo umano, firmata dal sindaco Giacomo Orco, si è resa necessaria all’esito dei controlli effettuati il 13 marzo scorso che hanno rilevato la presenza di Batteri Coliformi e di Escerichia Coli nell’acqua.

Divieto di bere l’acqua

I cittadini non potranno, pertanto, bere l’acqua e non potranno usarla per la preparazione degli alimenti, potranno, tuttavia, continuare ad usarla per tutti gli scopi igienici. Presto saranno effettuate nuove verifiche nella speranza che i parametri microbiologici di conformità possano rientrare così da rendere l’acqua della frazione adatta a tutti gli usi.

I provvedimenti

Il sindaco ha dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di effettuare i controlli interni previsti per legge e comunicare, tempestivamente, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, le cause di non conformità dell’acqua, i tempi previsti per l rientro dei parametri e i provvedimenti che si intendono adottare per fornire l’acqua da utilizzare per fini alimentari ai cittadini della frazione.