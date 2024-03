Eboli: Grande successo per gli allievi del Circolo ebolitano di scacchi dell’associazione Cafe de la Regence

Un altro grande successo sul medagliere per i ragazzi del Maestro Cosimo Di Tolla che hanno ottenuto un altro grande risultato scacchistico nell'ultimo fine settimana di gara. I giovani scacchisti della serie C sono arrivati primi a pari merito con il circolo di Giugliano, che per mezzo punto scacchiera è salita in serie B.

I risultati

In questo torneo sono arrivati primi nelle rispettive scacchiere: in terza Piero Gambardella, in quarta Vincenzo Esposito che ha conquistato anche il titolo di categoria prima nazionale insieme ad Armando Ruggiero, che è arrivato secondo in seconda scacchiera.

Ottimo pareggio di Francesco Mazzeo contro il Maestro filippino Velban.

«Un grazie ai ragazzi e a tutti i nostri collaboratori, per merito dei quali abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili», ha detto orgoglioso il maestro Cosimo Di Tolla presidente dell'associazione Cafe de la Regence, docente e maestro di scacchi al quale va attribuita la lungimiranza di aver messo in piedi all'intento dell'Oratorio San Francesco Anspi della Parrocchia Santa Maria del Carmine una scuola di scacchi frequentata da decine di giovani.