Sporting Sala Consilina: passo falso con la Came Treviso

Passo falso in trasferta per lo Sporting Sala Consilina di scena nel pomeriggio di sabato al PalaCicogna di Ponzano Veneto. Terza sconfitta in una settimana, dopo quelle con Feldi Eboli e Meta Catania, per i draghi gialloverdi che non riescono a portare anche in questa circostanza a casa punti. Finisce 3-1, infatti, la sfida sul parquet della Came Treviso che, nella 26esima giornata di Serie A di futsal, chiude in pratica la speranza di tornare nel treno valido per i play-off di fine stagione dei salesi.

Came Treviso-Sporting Sala Consilina: la gara

Dopo un avvio di gara bloccato il primo vero lampo è per i valdianesi che colpiscono il palo con capitan Brunelli al 5′. A trovare la rete, però, sono i locali che passano con Botosso, lesto a ribadire in rete una sfera a pochi passi dalla porta ospite, a 7 minuti dal termine del primo tempo. Prima di tornare negli spogliatoi, però, Thorp trova il pari in contropiede fissando cosi il parziale sul momentaneo 1-1. Nella ripresa trevigiani ancora avanti con Belsito che dopo una palla recuperata in posizione offensiva batte Fiuza per il 2-1. Lo Sporting cerca di impensierire la retroguardia veneta ma il doppio giallo a a Grasso placa ogni possibilità di rimonta vista la terza rete di Turk giunta subito dopo. Nel finale coach Oliva inserisce il quinto di movimento senza però grossi esiti. Finisce cosi 3-1 per la Came Treviso. Lo Sporting, ora, tornerà in campo il 29 marzo quando a San Rufo arriverà il Ciampino Futsal.

Il tabellino

CAME TREVISO-SPORTING SALA CONSILINA 3-1 (1-1 p.t.)

CAME TREVISO: Pietrangelo, Belsito, Botosso, Del Gaudio, Sacon, Ditano, Turk, Vieira, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni. All. Rocha

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Grasso, Stigliano, Brunelli, Volonnino, Pozzo, Carducci, Arcidiacone, Zonta, Thorp, Teramo, Cutrignelli. All. Oliva

MARCATORI: 12'35” p.t. Botosso (C), 16'23” Thorp (S), 3'13” s.t. Belsito (C), 15'34” Turk (C)

AMMONITI: Grasso (S), Sacon (C) ESPULSI: A 14'18” s.t. Grasso (S).

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Gianluca Rutolo (Chieti) CRONO: Elena Lunardi (Padova).