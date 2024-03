Noi Moderati, Pietro Raddi coordinatore cittadino di Sanza

Pietro Raddi coordinatore cittadino di Sanza per Noi Moderati. L’incarico è stato conferito dal segretario provinciale al termino di un incontro tenutosi presso la sede di via Gaetano Angrisani.

“Il partito di Noi Moderati, guidato a livello regionale dal nostro deputato Pino Bicchielli, sta concentrando la sua azione sulle aree interne. Per me è un’esperienza nuova, spero di poter offrire il mio contributo nel migliore dei modi – ha detto Raddi – Ringrazio chi ha posto fiducia in me, a partire dal segretario territoriale Antonio Casale e il segretario provinciale Luigi Cerruti”.

“Siamo sulla strada giusta, andiamo avanti in questa direzione puntando molto sulle aree interne– ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti – In queste zone è necessario mettere in campo azioni concrete contro lo spopolamento, valorizzare i borghi e ridare respiro a questi territori”.