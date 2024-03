Roccagloriosa, il consigliere Gerundo: “Serve una donna in Giunta”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il consigliere di minoranza Gerundo Speranza scrive una lettera aperta per denunciare la mancanza di rappresentanza femminile nella Giunta del Comune di Roccagloriosa.

La nota del consigliere Speranza

“Non basta parlare di quote rosa o parità di genere per ostentare un pluralismo che, purtroppo, nella realtà dei fatti non sempre esiste”, scrive Gerundo. “La donna, infatti, è ancora poco presente nei luoghi dove si assumono decisioni importanti.”

La consigliera ricorda che l’articolo 46 del Testo Unico sugli Enti Locali prevede che nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, il Sindaco debba nominare una Giunta che rispetti il principio di pari opportunità tra donne e uomini.

“Eppure, nel Comune di Roccagloriosa, che conta circa 1.700 abitanti, la Giunta è composta solo da uomini“, denuncia Gerundo. “Ci sono innumerevoli donne che, nel campo dell’imprenditoria, in ambito professionale e, più in generale, nella società civile, hanno sempre dimostrato di poter far parte dell’organo esecutivo.”

La richiesta

Gerundo Speranza auspica che la Giunta si doti di una componente femminile “per il rispetto della legge, per il progresso della nostra comunità e per il giusto riconoscimento alla figura femminile.”

“Viviamo tempi difficili, dove le donne vedono continuamente calpestati i loro diritti”, conclude il consigliere. “È ora di dare un segnale importante anche – e non solo – nella nostra comunità, affinché le donne possano avere finalmente un ruolo decisivo nelle difficili scelte che il futuro ci prospetterà.”