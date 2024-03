Voucher da 600 euro per i nuovi nati in Campania: ecco come presentare le domande

Dall’8 marzo 2024 è possibile richiedere il voucher di 600 euro per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, previsto dalla Regione Campania per le famiglie con secondogeniti o figli successivi nati a partire dal 1° gennaio 2024.

Come richiedere il voucher

Le madri dei neonati aventi diritto possono richiedere il voucher accedendo al portale del cittadino “sinfonia.regione.campania.it” tramite SPID, CIE o CNS. Nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti” è necessario leggere e accettare l’informativa privacy e prestare il consenso al trattamento dei dati.

Come utilizzare il voucher

Il voucher ha validità di un anno dalla data di attivazione ed è spendibile per l’acquisto di prodotti per l’infanzia (latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti, indumenti, accessori, ecc.) presso gli operatori economici convenzionati con la Regione Campania. L’elenco degli operatori già aderenti è disponibile sui siti istituzionali regionali e sarà aggiornato con nuove adesioni.

Un sostegno alle famiglie

Il voucher da 600 euro rappresenta un importante sostegno alle famiglie campane con più figli, in un momento di particolare difficoltà economica. La misura, voluta dalla Giunta regionale, si inserisce nel quadro di più ampie politiche di sostegno alla natalità e alla famiglia.