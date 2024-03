Nasce l’Inter Club Capaccio Paestum: la “Beneamata” sbarca nel Cilento

Grande entusiasmo per la nascita dell’Inter Club Capaccio Paestum, nuovo punto di riferimento per i tifosi nerazzurri del Cilento. Il club è stato ufficialmente riconosciuto dalla F.C. Internazionale Milano ed entra a far parte dell’elenco ufficiale dei Club nazionali affiliati.

Un nuovo inizio per i tifosi nerazzurri

La presentazione ufficiale del club si terrà venerdì 17 marzo alle ore 17 presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo. L’evento sarà l’occasione per conoscere i soci fondatori, lo staff e le attività in programma per la stagione in corso.

Tesseramento e vantaggi

Tesserarsi all’Inter Club Capaccio Paestum significa entrare a far parte di una grande famiglia di tifosi e vivere la passione per la Beneamata in modo ancora più coinvolgente. I soci avranno accesso a numerosi vantaggi.

L’Inter Club Capaccio Paestum vuole essere un punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio e della Beneamata del territorio. Il club organizzerà eventi e iniziative per unire i tifosi, dentro e fuori lo stadio, e vivere insieme la passione per l’Inter.

Un invito a tutti gli sportivi

L’invito a partecipare alla presentazione del club è rivolto a tutti gli amanti dello sport, non solo ai tifosi dell’Inter. Sarà un momento di aggregazione e di festa per celebrare la passione per il calcio e per i valori dello sport.