Classe 1983, nativa di Vallo della Lucania, Grazia Serra da un anno conduce con grande successo il programma tv ‘Di buon mattino’. In collegamento con “All’ora del caffè”, una intervista in nome della grinta, la resilienza e il sorriso. Doti che Grazia porta con sé giorno dopo giorno, in un bilancio più che positivo di questo importante anno della sua vita.

