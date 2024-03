Ottati, terreni comunali in concessione agli apicoltori: ecco gli apiari del territorio

ll Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, ha dato il via ad un’iniziativa che ha avuto il plauso di tutto il territorio: l’ente ha messo a disposizione degli apicoltori residenti ad Ottati, i terreni pubblici affinché possano essere utilizzati per collocarvi le arnie e incrementare, in questo modo, il numero di apiari presenti nel Comune.

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto proprio gli apiari di Ottati per incontrare gli apicoltori Carmine Lucia e Carmine Luisi che ci hanno portato alla scoperta di un mondo incredibile e affascinante.