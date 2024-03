A scuola di bonifica: all’istituto Sacco di Sant’Arsenio ospiti il Presidente e direttore amministrativo del Consorzio

Grande interesse ed entusiasmo ha suscitato nei ragazzi l’incontro che si è tenuto ieri mattina presso l’Istituto comprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio, organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero” per presentare il progetto inclusione, sostegno, aiuto, finanziato dal Dipartimento delle Politiche della Coesione e finalizzato a promuovere il coinvolgimento delle scuole su obiettivi educativi, anche di tipo ambientale.

L’incontro

Durante l’incontro si è parlato di Bonifica e lo hanno fatto gli studenti rivolgendo tantissime domande al Presidente del Consorzio e al Direttore Amministrativo – Emilio Sarli, che ha anche parlato del libro 100 anni D’OPERE IN 100 E PIÙ IMMAGINI, dallo stesso curato in relazione al Centenario dell’Ente.



Un incontro, dunque, originale, ove i protagonisti sono stati i ragazzi che hanno mostrato grande attenzione, curiosità e sensibilità alla secolare azione della bonifica nel Vallo di Diano e alle connesse tematiche ambientali, soffermandosi, in particolare, sul Fiume Tanagro, elemento identitario del nostro territorio.

“Siamo qui –ha dichiarato il Presidente del Consorzio Beniamino Curcio – perché chi conosce ha l’obbligo di far conoscere e comprendere, soprattutto ai giovani, quello che il Consorzio fa quotidianamente affinchè il nostro territorio sia sempre più sicuro, più tutelato ed anche più bello. Sono quasi 100 anni che il nostro Ente si occupa di Acqua e di territorio, un legame inscindibile che incide sul paesaggio, sull’assetto urbanistico e infrastrutturale e sullo sviluppo delle attività agricole“.



Durante l’incontro, oltre al Vice Preside Biagio De Luca, è intervenuto il Sindaco di Petina, Domenico D’Amato, al quale il Presidente Curcio, nel rivolgergli gli auguri per la nomina all’interno del Consiglio direttivo dell’Ente Parco del Cilento, gli ha passato il testimone della pista ciclabile che dovrà essere realizzata lungo il Tanagro, finanziata dal Parco e progettata dal Consorzio di Bonifica.