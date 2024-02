Schillaci contro De Luca: “Basta propaganda, la sanità campana è di sua responsabilità”

Orazio Schillaci non ha usato mezzi termini contro Vincenzo De Luca. Il ministro della Salute ha definito “falsa propaganda” i manifesti con il logo della Regione Campania in cui si attaccava la premier Giorgia Meloni e si attribuiva al Governo la chiusura dei pronto soccorso.

“Soldi pubblici usati per propaganda”

“Fatta tra l’altro con i soldi pubblici”, ha sottolineato Schillaci in una nota ufficiale, invitando De Luca a “dimostrare capacità invece di inventare colpe”.

“Ricordo al governatore De Luca che è compito della Regione, che lui ha scambiato per un megafono personale, garantire ai cittadini servizi e prestazioni di qualità ed efficienti”, ha dichiarato Schillaci.

Un miliardo di euro per la sanità campana

Il ministro ha inoltre ricordato che “il Governo pochi giorni fa ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l’adeguamento di molte strutture sanitarie”.

“Abbandoni il cabaret e si assuma la responsabilità”

“Ora il governatore abbandoni il cabaret e dimostri di saper spendere bene le risorse. Abbia rispetto dei suoi cittadini: se la sanità campana non funziona, se ne assuma la responsabilità”, ha concluso Schillaci.

La replica di Vincenzo De Luca

“Il ministro Schillaci abbia rispetto per la Campania. La falsa propaganda è fatta da chi nei territori fa sciacallaggio quando manca il personale per tenere aperti i Pronto-soccorsi, nonostante i ripetuti concorsi espletati e andati deserti”, la replica del Governatore

“Abbandoni Schillaci toni ed espressioni intollerabili in chi ha responsabilità istituzionali e di governo, e a lui sicuramente estranei – ha aggiunto – Il miliardo attribuito alla Campania per l’edilizia ospedaliera non è un’eredità di famiglia di qualcuno, ma è il frutto del nostro lavoro di lungo periodo dopo il superamento del commissariamento. Si impegni il ministro ad attribuire alla Regione Campania le centinaia di milioni a noi sottratti ogni anno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale”.