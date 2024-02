Nessun ridimensionamento della linea ferroviaria Tirrenica Meridionale. Lo ha garantito il deputato della Lega Attilio Pierro. Nel Cilento, quindi, nonostante la nuova tratta alta velocità attraverserà il Vallo di Diano, continueranno a circolare i treni Frecciarossa, Frecciargento ed Italo.

Una buona notizia per quanti temevano che le stazioni ferroviarie dell’area costiera dovessero perdere un servizio che si è rivelato importantissimo in chiave turistica ma soprattutto per l’utenza locale.