Ancora ladri in azione in Cilento: banda messa in fuga dal sistema di allarme

Sembra essersi spostato nell’area nord del Cilento l’allarme furti che per settimane ha interessato i centri più a sud, da Casal Velino alle località dell’interno. Ieri sera un colpo è stato registrato in una nota attività commerciale di Agropoli, nella notte, invece, un gruppo di banditi è entrato in azione in una villetta di Ogliastro Cilento.

La dinamica

Grazie a videosorveglianza e sistema dall’allarme è stato possibile ricostruire la dinamica del tentato colpo. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 2:00; erano quattro individui a bordo di una Volkswagen Golf GTI.

I ladri, travisati e con guanti, si sono avvicinati all’abitazione dopo aver parcheggiato l’auto in posizione strategica per una rapida fuga. Uno di loro ha tentato di forzare una porta d’ingresso, ma è stato immediatamente bloccato dall’allarme antifurto. Il suono assordante ha fatto desistere i malviventi, che si sono dati alla fuga a bordo della Golf.

Le indagini

I proprietari della villa, svegliati di soprassalto, hanno immediatamente contattato i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che sono intervenuti sul posto per un sopralluogo. I militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della villa, che hanno ripreso la scena del tentato furto.

Dalle immagini è emerso che la targa della Golf era clonata, da verificare l’origine della vettura. I carabinieri stanno ora indagando per identificare i quattro malviventi.