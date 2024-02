Agropoli: furto nell’atelier Bilotti, portati via diversi capi costosi 

Furto presso l’atelier Bilotti in via Piave ad Agropoli. Erano circa le 20.30 di sera quando un’auto bianca, con all’interno tre uomini, si è parcheggiata davanti ad un’attività commerciale in via Piave. Uno di questi è sceso dall’auto ed è entrato all’interno del negozio fingendosi interessato alla merce esposta. Era presente al momento del furto una delle commesse che stava sistemando la merce per poi chiudere l’attività.

Velocemente, come racconta il proprietario dell’attività commerciale, ha prelevato una quindicina di capi presenti all’ingresso, e si è dato alla fuga con l’auto. Il furto ammonterebbe ad una cifra pari a circa 4.000 euro. Qualche dettaglio in più potrebbe emergere dai filmati di videosorveglianza della telecamera presente sul cartellone pubblicitario posizionato di fronte all’attività commerciale. Il titolare ha sporto regolare denuncia ai carabinieri del comando agropolese.