Agropoli: evade dai domiciliari, fermato in stazione dalla Polfer

Un uomo di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine per alcune truffe, è stato arrestato nella mattinata di ieri martedì 27 febbraio dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ad Agropoli.

I controlli della Polfer

L’uomo, munito di uno zainetto e fingendo di essere un turista, era salito su un treno diretto a Battipaglia. La sua presenza non è però passata inosservata agli agenti della Polizia Ferroviaria che lo hanno fermato all’uscita della stazione per un controllo.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua residenza nel Cilento. Il truffatore è stato quindi arrestato e riportato ad Agropoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evasione e per accertare eventuali complicità. La Polizia Ferroviaria sta inoltre verificando se l’uomo abbia commesso altri reati durante l’allontanamento dal suo domicilio.