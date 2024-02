Battipaglia: la chef dei grani Helga Liberto è Ambasciatrice del Gusto nel mondo

La notizia che non ha sorpreso nessuno tante sono le sue doti professionali e la sua esperienza ultra ventennale, l’emozione che tutte le volte aumenta: Helga Liberto è stata incoronata a Roma come Ambasciatrice del Gusto dall’associazione internazionale DOC Italy. Un nuovo riconoscimento che ripaga ancora gli studi, l’impegno, i sacrifici e una innata passione, un riconoscimento che riconferma Helga Liberto cultrice di gusto e del buongusto. Anche quello che si porta a tavola.

Orgoglio battipagliese

Nello storico Palazzo Valentini, oggi sede della provincia di Roma, la professionista battagliese di adozione, campagnese di radici, è stata incoronata in un palcoscenico d’eccezione, Ambasciatrice del Gusto tra le eccellenze enogastronomiche italiane. La chef dei grani Helga Liberto è simbolo di talento e innovazione nel mondo culinario, portatrice sana di tradizione italiana della buona cucina. La sua dedizione alla panificazione e la sua abilità nel creare opere d’arte commestibili hanno catturato l’attenzione di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assaggiare le sue prelibatezze.

La dichiarazione

«È stato un momento indimenticabile, pieno di gratitudine per il riconoscimento del mio impegno nel promuovere e diffondere l’amore per i Lievitati italiani in tutto il mondo. Questo titolo è un tributo alla mia passione per i sapori e le tradizioni della nostra amata Italia, che cerco di portare avanti con ogni mia creazione. Ringrazio di cuore Doc Italy per questa straordinaria opportunità e sono grata a tutti voi per il sostegno e l’incoraggiamento che mi avete sempre dimostrato.

Continuerò a lavorare con impegno e dedizione per celebrare e preservare la nostra straordinaria cultura gastronomica».