Si fingono avvocati e rappresentanti delle Forze dell’Ordine per truffare: bloccati e arrestati sull’A2 dalla Polizia Stradale di Sala Consilina

Hanno messo in atto diverse truffe nel territorio di Potenza i tre malviventi bloccati e arrestati sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, all’altezza di Sicignano degli Alburni.

La dinamica

I tre fingendosi avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine sono riusciti a truffare due persone alle quali hanno comunicato che un loro caro si trovava ristretto in carcere dopo aver provocato un incidente stradale e che per scarcerarlo era necessario versare una somma di denaro.

L’operazione

In due casi, purtroppo, i malviventi sono riusciti a recuperare un bel bottino, in un altro, invece, la vittima non solo non l’ha ricevuti in casa ma ha anche segnalato la loro auto alla Polizia di Stato. Lo scorso sabato, quindi, la Polizia Stradale di Sala Consilina ha intercettato e bloccato la vettura con a bordo i tre, originari di Secondigliano.

Dopo le formalità di rito espletate alla sede della Polizia Stradale di Sala Consilina, sono stati accompagnati alla casa circondariale di Potenza, dove si trovano attualmente ristretti.