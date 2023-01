Montano Antilia: avrà il suo ufficio di prossimità

Novità per i cittadini di Montano Antilia e del comprensorio. Il centro cilentano, infatti, diventa sempre più un centro erogatore di servizi grazie all’attivazione di un Ufficio di Prossimità.

Il via libera dalla Regione Campania

È arrivato il via libera dalla Regione Campania per l’attivazione dello sportello; «la Regione Campania ha ufficializzato l’istituzione fisica dell’ufficio a Montano capoluogo – commenta entusiasta il primo cittadino Luciano Trivelli – Così come codesta Amministrazione Comunale nei mesi scorsi aveva annunciato. La creazione di punti di contatto tra i Cittadini e l’ Amministrazione della giustizia!La giustizia giustizia accanto ai Cittadini ,la delocalizzazione della giustizia! Grazie a Tutti coloro i quali hanno lavorato intensamente per il raggiungimento di quest’altro importante risultato peraltro utile anche al territorio”.

Cos’è un Ufficio di Prossimità

L’Ufficio di Prossimità è un ponte operativo tra il cittadino ed il tribunale. Svolgerà attività di informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno). Inoltre offrirà supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e la verifica degli allegati richiesti; sarà utile per la predisposizione e il deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente. Infine offrirà informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente e il rilascio della copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento.

L’ufficio permetterà, in pratica, agli utenti di avere un riferimento importante per le pratiche elencate vicino al luogo in cui vivono. Una risposta importante specie per i cittadini fragili e impossibilitati a spostarsi.

Nei mesi scorsi il sindaco Trivelli aveva avuto il via libera a stipulare il Protocollo d’Intesa con Regione Campania e Tribunale di Vallo della Lucania per l’attivazione dello sportello. A breve l’attivazione del servizio.