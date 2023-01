Un ufficio di prossimità a Roccadaspide: più servizi per i cittadini

Novità per i cittadini di Roccadaspide e del comprensorio. Il centro cilentano, infatti, diventa sempre più un centro erogatore di servizi grazie all’attivazione di un Ufficio di Prossimità. L’ente, guidato da Gabriele Iuliano, ha stilato il Protocollo d’Intesa con il Tribunale di Salerno e la Regione Campania.

Cos’è un Ufficio di Prossimità

L’Ufficio di Prossimità è un ponte operativo tra il cittadino ed il tribunale. Svolgerà attività di informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno). Inoltre offrirà supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e la verifica degli allegati richiesti; sarà utile per la predisposizione e il deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente. Infine offrirà informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente e il rilascio della copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento.

L’ufficio permetterà, in pratica, agli utenti di avere un riferimento importante per le pratiche elencate vicino al luogo in cui vivono. Una risposta importante specie per i cittadini fragili e impossibilitati a spostarsi.

L’iniziativa

“Si tratta di un’importante novità che andrà ad implementare tutte le attività dell’Ufficio Giudiziario che si è distinto e si distingue in tutto l’ambito del distretto di Corte d’Appello. L’Ufficio di Prossimità sarà utile a tutta la cittadinanza e a tutti gli utenti dell’Ambito. Roccadaspide diventa, così, sempre più un punto di riferimento per l’erogazione di servizi” ha affermato il sindaco,Gabriele Iuliano.

Il comune di Roccadaspide si impegnerà, tra le altre cose, a rendere disponibili i locali in cui ubicare l’Ufficio di prossimità, già individuati vicino agli attuali uffici del Giudice di Pace, fornendolo di segnaletica in modo da renderlo visibile e riconoscibile.

Anche altri comuni del comprensorio cilentano hanno avviato l’iter per attivare un ufficio di prossimità.