Presto un ufficio di prossimità a Montano Antilia

Arrivano nel Cilento gli Uffici di prossimità. La Regione Campania, infatti, nei mesi scorsi ha ufficializzato l’elenco degli enti locali ammessi al progetto. L’iniziativa gode del finanziamento del programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale”.

Un ufficio di prossimità a Montano Antilia: l’iniziativa

Si punta così all’apertura di un ufficio di prossimità a Montano Antilia che avrà l’obiettivo di offrire un servizio Giustizia più vicino al cittadino, realizzando una rete di sportelli in grado di garantire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle «fasce deboli». In questo modo decongestioneranno anche l’accesso ai Tribunali.

Tra gli obiettivi degli uffici di prossimità quello di orientare e informare gli utenti, distribuire modulistica, inviare atti telematici agli uffici giudiziari, fornire consulenza, dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti possono redigere senza l’aiuto di un legale.

Insomma nelle intenzioni del Governo, questi uffici devono rappresenteranno “l’ultima frontiera” del sistema giudiziario, la risposta del welfare state al cittadino in difficoltà.

I comuni

Tra i comuni che avevano risposto alla manifestazione della Regione Campania per attivare uffici di prossimità c’era anche Montano Antilia, ammesso al progetto assieme a Castellabte, Alfano, Omignano, Roccadaspide, Comunità Montana Alburni e Unione Comuni Alto Cilento.

Nelle scorse settimane il sindaco Luciano Trivelli ha avuto il via libera a stipulare il Protocollo d’Intesa con Regione Campania e Tribunale di Vallo della Lucania per l’attivazione dello sportello.