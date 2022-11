Con l’indennità del sindaco mensa gratis per i bimbi del Cilento

L’indennità di funzione del sindaco in favore della comunità, per garantire servizi o interventi di manutenzione sul territorio. Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, anche per il mese di novembre ha deciso di rinunciare alla propria indennità. Una scelta che non è nuova ma ha dei precedenti.

Sindaco rinuncia all’indennità: i precedenti

Già nei mesi scorsi, infatti, il primo cittadino aveva scelto di destinare la somma a lui spettante per lo svolgimento della carica di sindaco per iniziative in favore della comunità. Ad esempio per interventi sul verde pubblico o per avviare politiche volte a frenare lo spopolamento.

L’iniziativa

Un bel gesto che talvolta rappresenta anche una necessità. Sovente, infatti, i piccoli comuni delle aree interne, come Montano Antilia, hanno difficoltà economiche dovute anche ai trasferimenti sempre minori di risorse da parte dello Stato o di altri enti sovracomunali.

Eppure gli interventi sul territorio non mancano, così come la necessità di assicurare adeguati servizi ai cittadini. Per questo anche le risorse a cui gli amministratori locali rinunciano, benché non di grossa entità, diventano fondamentali.

L’indennità di novembre

Per il mese di novembre il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha scelto di destinare l’importo dell’indennità mensile percepita quale amministratore locale all’erogazione di bonus mensa.

Con queste risorse sarà possibile garantire l’erogazione gratuita del servizio per ogni alunno iscritto alla scuola dell’infanzia nei plessi del territorio. In totale 27 gli alunni di Montano Antilia che ne beneficeranno.

Già lo scorso anno Trivelli aveva destinato la sua indennità di funzione per la mensa permettendo alle famiglie di risparmiare su un servizio necessario per i propri bambini.