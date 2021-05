Montano Antilia: indennità del sindaco per manutenzione e verde pubblico

L’indennità di carica del sindaco destinata alla manutenzione e al verde pubblico. E’ la scelta del primo cittadino di Montano Antilia Luciano Trivelli che anche per 2021 deciso ha di non percepire il compenso spettante. Il sindaco non è nuovo a simili iniziative. Nei mesi scorsi il primo cittadino aveva reso noto che, rinunciando all’indennità, avrebbe garantito l’acquisto dei ticket dei pasti. Nello specifico sono stati offerti 20 euro a tutti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e 10 euro per quelli iscritti alla scuola primaria.

Ora una nuova iniziativa: verranno reimpiegate le risorse dell’indennità del primo cittadino per garantire la manutenzione del territorio e la cura del verde pubblico.

Quella del sindaco Luciano Trivelli non è l’unica proposta attuata da amministratori cilentani in favore della comunità rinunciando alla propria indennità. Spesso, soprattutto nei piccoli comuni, le risorse scarseggiano in particolare per garantire servizi sociali e cura del patrimonio. Ecco allora che le indennità degli amministratori sono importanti per garantire alcune attività.