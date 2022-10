Capaccio punta a realizzare il Distretto del Commercio

Il comune di Capaccio Paestum punta a costituire un Distretto del Commercio riconosciuto dalla Regione Campania. L’obiettivo è di valorizzare le risorse locali e mettere a sistema le strategie condivise e i programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività economiche e produttive.

Un Distretto del Commercio a Capaccio: le finalità

In tal senso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato di eseguire tutti gli atti consequenziali.

I distretti per il commercio sono entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

I distretti commerciali sono quindi uno strumento capace di recepire le esigenze e le vocazioni commerciali esistenti sui territori e di garantire la necessaria autonomia per la migliore organizzazione e valorizzazione del commercio.

Con la sua costituzione Capaccio Paestum punta a rilanciare le attività economiche locali. Di recente anche Sapri ha costituito il suo Distretto del Commercio.