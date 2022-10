Nasce il Distretto del Commercio “Sinus Laus” con l’obiettivo di rilanciare il commercio nel Golfo di Policastro. A promuovere l’iniziativa l’Associazione Territoriale della Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro con il supporto del consigliere comunale con delega al Commercio Rosanna Pecorelli.

Distretto del Commercio a Sapri: la presentazione

La presentazione è prevista per venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 16 nell’aula consiliare del Comune di Sapri. Presenti la presidente di Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro, Gina Molinaro, il suo vice Antonio Pisani, il sindaco di Sapri Antonio Gentile ed il consigliere comunale Pecorelli.

Il commento

«Con grande soddisfazione una nostra proposta sta diventando realtà – sottolinea il presidente Molinaro – nasce Sinus Laus, il Distretto del Commercio, grazie alla cooperazione dei comuni del Golfo di Policastro. L’obiettivo è coinvolgere non solo i Comuni e le associazioni di categoria ma tutte le forze economiche presenti nel Distretto individuato nella realizzazione di un progetto integrato che permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi. Verranno istituiti tavoli tecnici subito dopo il riconoscimento da parte della Regione Campania e potremo dare il via al rilancio del commercio locale grazie a progettualità e benefici di cui il Distretto potrà beneficiare».

«Provo un senso di dovere e responsabilità nei confronti di queste categorie. – aggiunge il consigliere comunale Rosanna Pecorelli – soprattutto perché negli ultimi anni credo che nessun gruppo politico (e per primo nel nostro Comune) ha permesso lo sviluppo del comparto commerciale. È tempo di rimboccarsi le maniche».