Sapri: nasce la nuova Confesercenti

SAPRI. Alla presenza di importanti imprenditori locali e di tanti amministratori, nasce ufficialmente la nuova Confesercenti città di Sapri e Golfo di Policastro, un più ampio e rinnovato gruppo dirigente locale con la riconferma della presidente territoriale Gina Molinaro, esempio di professionalità e correttezza, ed alla quale tutto il gruppo dirigente provinciale augura le migliori sorti.

“Continua per tutta la nostra provincia – dichiara il presidente Provinciale Raffaele Esposito – l’opera di rinnovamento e crescita dell’Associazione, punto di riferimento inamovibile, specie in era covid, per le impresa dei settori del commercio, del turismo e dei servizi”.

“Così come garantito negli anni precedenti, assicureremo al tessuto economico e sociale del Golfo maggiore e migliore rappresentatività politico sindacale ma anche nuovi servizi alle imprese”, chiosa infine il direttore regionale Pasquale Giglio presente alla giornata di presentazione.