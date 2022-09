Screening oncologici gratuiti: ecco tutte le tappe in Provincia di Salerno

Riprendono le iniziative con la prevenzione nel territorio dell’Asl Salerno. Riparte infatti il progetto “Fai la prima mossa, gioca d’anticipo” per gli screening oncologici gratuiti. Il truck dell’Asl, dotato di ambulatori mobili, apparecchiature e personale, offrirà controlli su patologie oncologiche a Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e del Melanoma.

Screening oncologici gratuiti: i dettagli

Il mezzo attraverserà il territorio provinciale per tutto il mese di ottobre, soffermandosi per l’intera giornata (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) in 23 centri. Un modo per riavvicinare la popolazione, rilanciare le attività di screening dopo l’emergenza pandemica, ed agevolarne la partecipazione attraverso un accesso diretto ed immediato alle prestazioni connesse. Per svolgere, infine, una adeguata opera di sensibilizzazione ed informazione sui temi della prevenzione e dell’educazione alla salute ed ai corretti stili di vita,

sensibilizzando la cittadinanza sulle attività in essere.

Il tour, come tradizione, partirà da Salerno lunedì 3 ottobre prossimo, in piazza della Concordia. La tappa conclusiva sarà quella del 25 ottobre prossimo, a Roccadaspide.

Chi può sottoporsi ai controlli

Queste le fasce di popolazione interessate dallo screening oncologico gratuito:

Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 74 anni

Melanoma: coinvolge donne e uomini di tutte le età.

Anche in questa nuova edizione sarà possibile sottoporsi a mammografia direttamente a bordo del poliambulatorio mobile, previa prenotazione telefonica.

Come prenotarsi

Per informazioni e prenotazioni di tutti i quattro gli screening è possibile rivolgersi ai seguenti numeri, attivi

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00:

Colon Retto: 081 9212 098 – 081 9212 988

Cervice uterina (Pap-Test): 081 9212 350 – 081 9212 299

Melanoma: 081 9212 194 – 333 4925 113

Screening Mammografico: 081 9212 227 – 081 9212 158 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.30)

Il calendario

Questo il calendario dello screening oncologico gratuito: 3 ottobre Salerno, 4 ottobre Pellezzano, 5 ottobre Fisciano, 6 ottobre Castel San Giorgio, 7 ottobre Nocera Superiore, 8 settembre San Marzano sul Sarno, 9 ottobre Angri, 10 ottobre Giffoni Valle Piana, 11 ottobre Olevano sul Tusciano, 12 ottobre Sicignano degli Alburni, 13 ottobre Amalfi, 14 ottobre San Gregorio Magno, 15 ottobre Campagna, 16 ottobre Auletta, 17 ottobre Teggiano, 18 ottobre Montesano sulla Marcellana, 19 ottobre Caselle in Pittari, 20 ottobre San Giovanni a Piro, 21 ottobre Roccagloriosa, 22 ottobre Pisciotta, 23 ottobre Casal Velino, 24 ottobre Castellabate, 25 ottobre Roccadaspide.