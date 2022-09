Adeguamento sismico alla scuola Scudiero di Agropoli

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, programma interventi per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria Scudiero.

Adeguamento sismico per le scuola Scudiero di Agropoli, il progetto

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che rientra nel programma per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla Legge 145/2018.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 1.380.000,00; di cui € 1.105.000,00 e € 275.000,00 di somme messe a disposizione.

Le finalità

Le finalità del progetto, viaggiano nell’ottica della messa in sicurezza dell’edificio garantendo l’incolumità degli alunni e di tutto il personale scolastico, intervenendo su quelle che sono le criticità legate agli eventi sismici.

Ecco gli interventi in programma

Si tratta di interventi che modificano gli edifici per renderli più adeguati alle moderne tecnologie per fronteggiare ad eventi di calamità come terremoti.

Un importante progetto che dà la possibilità di provvedere, attraverso i contributi messi a disposizione, per interviste in modo strategico.

A seguito delle nuove normative in materia di sicurezza antisismica, l’edificio comunale è classificato, altresì, come edificio di importanza strategica.

Deve quindi essere garantita la messa in sicurezza dell’intero edificio.

I beneficiari dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 36 mesi dalla data dell’assegnazione delle risorse.