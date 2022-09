Vallo della Lucania, Comune punta alla realizzazione di un’area pedonale. Ecco dove

Il Comune di Vallo della Lucania, programma interventi per la realizzazione di una maggiore viabilità sul territorio comunale.

Maggiore viabilità sul territorio a Vallo della Lucania, ecco gli interventi in programma

Nello specifico l’Ente, retto dal sindaco Antonio Sansone, intende realizzare un’area pedonale e la messa in sicurezza delle Vie O. De Marsilio e di Via A. Della Gatta.

È stato rielaborato, infatti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede interventi di sistemazione idrogeologica dei valloni alla frazione Angellara per un totale di € 750.000,00; lavori di messa in sicurezza e realizzazione di viabilità pedonale che prevede un costo complessivo pari a € 694.816,00 e ancora, lavori di sistemazione della strada rurale Montisani- Pattano per 350mila euro.

Altri interventi in programma sul territorio comunale di Vallo della Lucania

L’amministrazione, inoltre, programma una serie di interventi anche per la realizzazione di un parcheggio pubblico ad Angellara e interventi straordinari di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia di Massa.

L’intervento della realizzazione della viabilità pedonale, rientrava già nel programma triennale dei lavori pubblici 2020- 2022.

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350milioni di euro per l’anno 2021.

Già in passato, il Comune di Vallo della Lucania, è intervenuto sul territorio in un’ottica di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale, con interventi alle strade al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini e rendere le strade più sicure.

Si sono riscontrate, infatti, spesso delle criticità legate al dissesto idrogeologico che attanaglia le aree interne del Cilento e anche problematiche legate alla viabilità.