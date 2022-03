Vallo della Lucania: Comune programma interventi sui valloni

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento relativo ad “Interventi di sistemazione idrogeologica dei valloni della Frazione Angellara”, nell’importo complessivo di € 750.000,00.

Il progetto sarà finanziato con i fondi assegnati con Decreto adottato in data 13.02.2021 dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione della legge n. 145 del 2018.

Tale legge prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con assegnazioni annuali a seguito di richieste degli enti. L’Ente quindi ha proceduto all’approvazione del progetto.

In questo modo il comune vallese potrà garantire opere di messa in sicurezza e sistemazione dei valloni che attraversano la frazione Angellara.